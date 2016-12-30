Санкції проти РФ - не єдина відповідь на російську активність під час виборів у США, - Обама

Президент США Барак Обама заявив, що видворення російських дипломатів - не єдина відповідь на активність Росії під час виборів у Сполучених Штатах.

"Ці дії - не вся наша відповідь на російську агресивну активність. Ми будемо вдаватися до різних заходів - там і тоді, коли це вирішимо - і про деякі з них повідомлятися не буде", - йдеться у заяві Обами, опублікованій на сайті Білого дому.

Він додав, що Сполучені Штати разом з союзниками мають діяти спільно, "щоб протистояти зусиллям Росії, направленим на підрив усталених міжнародних норм поведінки, а також втручання у демократичне врядування".

Обама пообіцяв незабаром оприлюднити в Конгресі доповідь про те, як Росія ймовірно втручалася у виборчий процес у США, при чому, не лише на останніх президентських виборах.

Білий дім звинувачує Кремль у тому, що він намагався вплинути на перебіг виборчої кампанії у Сполучених Штатах, зокрема й через дії хакерів.

Американський президент відзначив, що крадіжки та оприлюднення інформації "могло бути спрямоване лише на найвищому урядовому рівні Росії".

У Вашингтоні також заявили про тиск на американських дипломатів, які працюють у Росії.

Нагадаємо, вчора президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.