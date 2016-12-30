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Володимир Буковський, політичний в'язень, учасник дисидентського руху в СРСР

"Шлюб за добу" можна буде укласти ще у 8 українських містах

30 грудня, 2016 - 18:07
Фото Online.ua

Кабінет міністрів розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу (за 1 добу) на 8 українських міст.

Про це йдеться в розпорядженні №1068, оприлюдненому прес-службою уряду.

Проект розширено на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир і Харків

Наразі проект "шлюб за добу" реалізується у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення Антитерористичної операції – у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

 
    
Джерело: Еспресо
          
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