Шульц може відмовитись від боротьби за крісло канцлера, - ЗМІ

Нинішній президент Європарламенту Мартін Шульц, який вирішив повернутися в німецьку політику по закінченню свого другого терміну президентства, відмовився від боротьби за крісло канцлера Німеччини.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.

"Рішення, хто стане кандидатом у канцлери від СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини. – Ред.), тепер залежить виключно від голови партії Зігмара Габріеля", – відзначає видання.

За інформаціє Spiegel, найперспективніший конкурент Габріеля у тому, щоб бути висунутим від партії на цю посаду, Мартін Шульц, "перед Різдвом дав зрозуміти своїм однопартійцям, що вони більше не можуть розглядати його як основного претендента на цю посаду".

Видання відзначає, що багато членів СДПН сподівалися на те, що Мартін Шульц публічно оголосить про намір домагатися посади федерального канцлера і тим самим змусить голову СДПН Зігмара Габріеля виконати обіцянку про проведення праймеріз всередині партії щодо висування кандидатури від соціал-демократів на посаду глави уряду ФРН. Всі відзначають, що на праймеріз у Шульца були всі шанси випередити Габріеля.

"Шульц вирішив не виступати проти Габріелся, оскільки їх пов’язує давня дружба. Хоча його бажання стати кандидатом на посаду канцлера від СДПН – це "секрет Полішинеля".

Раніше повідомлялось, що Голова ЄП Шульц покине посаду заради участі на виборах у Німеччині.