Сьогодні у Львові відкрили Ситуаційний центр поліції

Мета створення такого підрозділу – пришвидшити реагування правоохоронців на нагальні ситуації.

У Ситуаційний центр надходитиме уся оперативна інформація про злочини та правопорушення, скоєні на території Львова та області. Після опрацювання диспетчерами, операторами та аналітиками інформацію виводитимуть на ґаджети патрульних по всій області, а також готуватимуть оперативні довідки.

За словами начальника ГУ Нацполіції Львівщини Валерія Середи, Ситуаційний центр має стати «серцем керування правоохоронною системою Львівщини». Генерал переконаний, що відтепер реагування на події та повідомлення громадян значно прискориться.

Перед працівниками Центру ставлять кілька завдань – ідеться про диспетчеризацію нарядів патрульної поліції у Львові, координацію нарядів між районами області і Львовом, забезпечення нагляду за особами, що перебувають під домашнім арештом, аналітичну роботу на випередження ситуації.

Облаштування нового підрозділу обійшлося бюджетам міста й області в 1 млн. 700 тис. грн.

Керівники львівської поліції також зазначають, що аналогічні Центри відкривають і в інших областях України. Зараз ідеться про те, щоби об'єднати такі відділи для координації дій правоохоронців на всій території країни.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА.