Стипендії отримуватимуть не менше 40% студентів, - Гройсман

Розмір стипендій у новому році збільшиться, а це має мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці.

"Ще раз наголошую, система стипендій повинна мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань. Вже з лютого 2017 року академічні стипендії будуть виплачуватись у нових розмірах. Мінімальна академічна стипендія буде складати 1100 грн, для окремих спеціальностей – 1400 грн, для відмінників – 1600 грн, для відмінників окремих спеціальностей - 2360 грн", - написав Гройсман.

Водночас, нагадав він, з 1 січня запроваджується новий порядок виплати соціальних стипендій. Їх розмір для абсолютної більшості студентів – 1000 грн, для студентів-сиріт і студентів, позбавлених батьківського піклування, – 2000 грн. При цьому у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації мінімальний розмір соцстипендії складе 750 грн на місяць.

Прем’єр-міністр нагадав про те, що минулого тижня зустрічався зі студентами КПІ, які підняли питання стипендій. Після цього на виконання доручення Гройсмана відбулася зустріч представників студентської спільноти з міністром соціальної політики Андрієм Ревою та представниками Міністерства освіти і науки України.

"Під час обговорення сторони попередньо домовилися зафіксувати на рівні постанови Кабінету міністрів України процент студентів, які будуть мати право на отримання академічної стипендії: не менше 40-45%", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив виплату академічних стипендій на підставі рейтингу.