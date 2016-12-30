Туреччина лівкідувала близько 1600 бойовиків з початку своєї військової операції в Сирії

Турецькі Збройні сили оголосили про "нейтралізацію" близько 1 600 бойовиків з початку антитерористичної операції "Щит Євфрату" в Сирії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet Daily News.

У заяві військових йдеться про ліквідацію 1294 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" та 306 членів Робітничої партії Курдистану (РПК) й партії "Демократичний союз" (PYD).

За даними військових, 1 171 бойовик ІДІЛ загинув, ще 177 отримали поранення та шестеро осіб потрапили в полон.

Повідомляється, що було вбито 291 член РПК та PYD, четверо отримали поранення та 11 осіб здалися силам безпеки за чотири місяці операції.

Також турецькими ВПС було скинуто 965 бомб по 883 цілях. Було ліквідовано 2 392 саморобні вибухівки та 42 міни.

Антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

Нагадаємо, що Туреччина відкинула можливість спільних з РФ дій проти ІДІЛ.