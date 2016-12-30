Турецький парламент схвалив проект щодо розширення повноважень Ердогана

Комісія турецького парламенту схвалила проект поправок до конституції країни, які розширюють повноваження турецького президента

Про це повідомляє Anadolu.

За даними агентства, конституційна комісія парламенту ухвалила законопроект про поправки до конституції Туреччини, який підписали 316 депутатів від правлячої "Партії справедливості і розвитку".

Обговорення законопроекту почалися 20 грудня і тривали дев'ять днів. В останній день комісія витратила на обговорення близько 17 годин.

Навесні наступного року в Туреччині планується провести референдум щодо прийняття даних поправок.

Нагадаємо, що Ердоган звинуватив США у підтримці "ІД".