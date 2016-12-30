У Бразилії у згорілій машині виявили тіло грецького посла, - ЗМІ

Поліція виявила тіло в згорілої машини зниклого грецького посла в Ріо-де-Жанейро, особу загиблого встановить експертиза, інформує Reuters.

Раніше міністерство закордонних справ Греції підтвердило зникнення грецького посла в Бразилії Киріакоса Амиридиса.

Телеканал Globo розмістив на своєму сайті фотографії згорілого білого автомобіля. За даними телеканалу у згорілої машини ті ж номерні знаки і характеристики, що і в орендованого послом автомобіля. Машина була виявлена у муніципалітеті Нова-Ігуасу, де й пропав посол. З метою встановлення особи загиблого буде проведена експертиза.

У четвер бразильські ЗМІ, посилаючись на заяви чиновників посольства Греції в столиці Бразиліа, повідомили, що 59-річний дипломат зник 3 доби тому, коли перебував у відпустці в Ріо-де-Жанейро з дружиною. Вона і викликала поліцію. За даними телекомпанії Globo, дружина розповіла поліції, що дипломат вийшов ненадовго з будинку, в якому вони проживали, і пропав.

Зазначимо, що Амиридис був консулом Греції в Ріо-де-Жанейро з 2001 по 2004 рік. Обов’язки посла Греції в Бразилії він прийняв у січні 2016 року.