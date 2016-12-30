У Данії можуть закрити найбільше газове родовище

Компанія Maersk Oil оголосила в п'ятницю, що зупинить видобуток на найбільшому газовому родовищі Данії.

Про це повідомляє The Local.

Нафтова компанія, яка є частина A. P. Moller-Maersk Group, повідомила, що припиняє видобуток на родовищі Тайра в Північному морі 1 жовтня 2018 року.

Тайра - це найбільше газове родовище в Данії, на нього припадає понад 90% видобутку газу в країні. Родовище експлуатується Maersk Oil від імені данського консорціуму, до якого входять також Shell, Chevron і датська державна компанія Nordsøfonden.

Maersk Oil повідомила, що вирішила піти на такий крок, тому що "економічно життєздатне рішення" для видобутку газу на родовищі Тайра не знайдено.

"Тайра вже з 1984 року був основним центром видобутку і переробки газу в датському секторі Північного моря. Об'єкти Тайри наближаються до кінця їх терміну експлуатації і спільно з нашими партнерами ми провели аналіз рішень для безпечної експлуатації і можливої реконструкції", - сказав головний операційний директор компанії.

За даними норвезьких ЗМІ, якщо Maersk Oil реалізує свої плани, роботу втратять більше 30 тисяч осіб.

Компанія кілька разів намагалася натиснути на уряд Данії щодо нової угоди із видобутку нафти і газу в Північному морі, і деякі аналітики вважають, що сьогоднішнє оголошення слід розглядати насамперед як попередження.