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У Києві біля Палацу Спорту чоловік та жінка отримали важкі вогнепальні поранення

30 грудня, 2016 - 21:14

У центрі Києва біля Палацу Спорту з вогнепальної зброї були важко поранені жінка та чоловік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

"Обидва у важкому стані госпіталізовані в 17 лікарню. На місці працює поліція і оперативно-слідча група", - сказано в повідомленні.

Інформацію про стрілянину і двох поранених агентству Інтерфакс-Україна підтвердили у прес-службі поліції Києва.

"Це подія мала місце. Обидва постраждалих живі", - повідомили у прес-службі, не уточнивши інших подробиць.

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