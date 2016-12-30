У львівському аеропорту триста вокалістів заспівали різдвяного "Щедрика" (відео)

У залі очікувань львівського аеропорту три сотні професійних вокалістів заспівали найвідомішу у світі різдвяну колядку – українського "Щедрика".

Флешмоб влаштували до 100-річчя від дати першого концертного виконання щедрівки, інформує ЗІК.

З цієї нагоди шість львівських хорів: мішаний хор студентів ЛДМУ ім. С. П. Людкевича, жіночий хор "Дівочі мрії", львівський муніципальний хор "Гомін", заслужена хорова капела України "Боян" ім. Є. Вахнянина, народна хорова капела студентів "Gaudeamus" та хор гарнізонного храму святих Апостолів Петра і Павла злилися в один під керівництвом відомої хормейстера Оксани Долішної.

Для тих, хто по обіді прийшов до аеропорту не для того, аби послухати "Щедрика", флешмоб став справжньою несподіванкою. Адже у якусь мить хористи, співаючи "Щедрика", почали сходитися з різних куточків летовища. Мистецька акція такого масштабу в аеропорту міста відбулася вперше.

Нагадаємо, що рівно 100 років тому хор Київського університету вперше виконав "Щедрика", музику до тексту цієї давньої колядки написав Микола Леонтович.