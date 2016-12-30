У Львові демонструють актуальні мистецькі середовища

Мова йде про виставку «Ре-Візія», представлену у галереї Гері Боумена (вул. Наливайка, 18). Куратор – художник Анна Сидоренко.

Всі твори в експозиції – з приватних колекцій. Автори, а їх понад три десятки, – справді легендарні особистості, і це – Олександр Аксінін, Микола Андрущенко, Ігор Боднар, Валерій Дем'янишин, Галина Жегульська, Карло Звіринський, Зеновій Кецало, Євген Лисик, Гера Левицька, Леопольд Левицький, Олег Мінько, Любомир Медвідь, Іван Остафійчук, Роман Петрук, Наталія Петрук, Володимир Пінігін, Богдан Пікулицький, Надія Пономаренко, Василь Польовий, Роман Сельський, Маргіт Сельська, Богдан Сойка, Марія Савчук-Качмар, Богдан Сорока, Катерина Суєвалова, Роман Турин, Зеновій Флінта, Олександра Цегельська-Крип’якевич, Юрій Чаришніков, Михайло Штейнберг, Микола Шимчук, Мирон Яців.

Також представлена в експозиції творчість й так званої Відкритої групи (Open Group), заснованої 2012 року, і це роботи Юрія Білея, Павла Ковача, Станіслава Туріни та Антона Варги.

КОЛО-1. Роман Сельський, Карло Звіринський, Роман Турин, Маргіт Сельська, Олександра Цегельська-Крип’якевич

Як розповіла «Дню» Анна Сидоренко, більшість із представлених в «Ре-Візії» творів рідко потрапляє на очі глядачеві на музейних чи галерейних виставках, а для деяких робіт – це взагалі перший публічний показ, позаяк від моменту створення їх зберігають у помешканнях родин та друзів митців.

«Наприкінці кожного року ми пробуємо проаналізувати наші досягнення та втрати: рахуємо помилки, згадуємо щасливі обставини еволюційних кроків… І лиш згодом, зі світлим Духом Різдва, знаходимо нові мотиви для творчості і саморозвитку, – пише на сторінці галереї Гері Боумена у Фейбуку співорганізатор виставки «Ре-Візія» Богдан Мисюга. – Духовні цінності у львівському мистецтві були визначальними завжди. У ХХ сторіччі їх основу заклали художники та педагоги європейського рівня Роман та Маргіт Сельські, Лепольд Левицький, Вітольд Манастирський та Роман Турин, Карло Звіринський та Євген Лисик…. Для них ці цінності були сенсом життя, і навчання мистецтву молодих, фактично, було вихованням «споріднених душ». Мабуть, тому і феномен «львівської школи» лежить не у визначенні конкретного інституту чи академії, але у колах актуальної естетичної рефлексії. Виставковий проект «Ревізія» – один із чергових спроб суб’єктивної переоцінки мистецьких явищ Львова другої половини ХХ ст., де визначальним є цінності прогресивного Львова та актуальна проблематика часу, без огляду на ідеологічні, національні та інші розбіжності. Цих «актуальних» середовищ у Львові було декілька: коло родини Сельських, коло Леопольда Левицького, школа Карла Звіринського, коло Олександра Аксініна, середовище однодумців Василя Польового чи коло Михайла Штенберга … Всі названі і не названі групи підготували фундамент «актуального Львова», чи такого, що спроможний рефлексувати своїм мистецтвом на виклики глобального Світу. Представлення цих «кіл» на виставці досить камерне, як і формат галереї. Але ж «Ревізія» не передбачає ретроспективу… Ревізія – то, радше, якісний аналіз. Експонатура «наймолодших» львів’ян у цьому проекті – твори учасників Оpen groupe, котрі дебютували своїм мистецтвом на Венеційському бієнале у травні цього року та репрезентували сучасну українську культуру. Які цінності сповідують ці молоді люди і чи існує канва взаємозв’язків сучасного мистецтва та «тієї актуальності»? Інколи добре поставлені запитання кращі за хибні узагальнення».

КОЛО-2. Зеновій Флінта, Олег Мінько, Любомир Медвідь

Оглянути запропоновані організаторами «Ре-Візії» «кола», також пошукати переплетіння творчості Майстрів «львівської школи» і зовсім молодих художників у мистецькій галереї Гері Боумена можна до 19 січня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото «Дню» надала Анна СИДОРЕНКО