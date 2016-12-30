У Литві обговорюють можливість купівлі бойових вертольотів

У Литві обговорюють можливість придбання бойових вертольотів для збройних сил.

Про це заявив міністр оборони Раймундас Каробліс, повідомляє 15min.lt.

"Йдуть дискусії. Дійсно, доводиться визнати, що як у випадку з Сухопутними силами, так і у разі Сил спеціальних операцій є деякі прогалини", - сказав Каробліс.

Зараз бойових вертольотів у Литви немає. Литовська армія має в своєму розпорядженні п'ять вертольотів: три AS365 і два Мі-8T. Всі вертольоти Dauphin і один Мі-8T призначені для пошуково-рятувальних робіт, ще один Мі-8T - для загальновійськових потреб.

Нагадаємо, литовська армія закупить у Німеччини 168 бронетранспортерів Boxer. Крім того, Литва прийняла рішення купити у Німеччини самохідні гаубиці PzH 2000.