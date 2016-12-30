У Міноборони Іспанії розповіли про допомогу Україні через хакерів

Іспанія протягом 2017 року підготує українських військових з метою ефективнішої протидії кібератакам.

Про це повідомляє DW.

Як пояснив представник міністерства оборони Іспанії Даніель Гарсія Кордеро, в іспанському оборонному відомстві у 2013 році був створений спеціальний підрозділ - Об'єднане командування оборони кіберпростору. Останній має на меті забезпечення безпеки комп'ютерних мереж, які обслуговують збройні сили Іспанії та стратегічні цивільні об'єкти.

Очікується, що українські військові вже в наступному році пройдуть навчання в іспанському ОКОК, також заплановані поїздки офіцерів ЗСУ на стажування до Іспанії.