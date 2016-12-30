У Німеччині розпочалася кампанія проти ісламофобії

У Німеччині стартувала кампанія, спрямована проти ісламофобії, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Так, в країні розпочався збір голосів на підтримку петиції, яка містить вимогу боротися з проявами ісламофобії.

Представник платформи “Боротьба з ісламофобією” Экрак Арсалан повідомив, що кампанія на підтримку петиції проводиться в інтернеті під гаслом “Зупиніть напади на іслам!”.

Мета кампанії, яка триватиме до 20 грудня 2017 року, — набрати 110 тисяч голосів на підтримку петиції, сказав Арслан.