У США закрили 2 резиденції російських дипломатів

Федеральна влада США закрила резиденції російських дипломатів в штатах Меріленд та Нью-Йорк.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на NBC.

"Офіційний представник Державного департаменту підтвердив, що одна з двох російських резиденцій у місті Сентервіль, що у Меріленді, буде закрита", – йдеться у повідомленні.

Телеканал продемонстрував відео, на якому чітко видно бурхливу діяльність навколо резиденції.

"Представники Білого дому заявили, що об'єкт призначений для відпочинку, проте також міг використовуватися для розвідувальної діяльності", – додає NBC.

Повідомляється, що "президент США Барак Обама дав Росії час до 12:00 п'ятниці, щоб залишити резиденцію, яку уряд СРСР придбав у 1972 році".

Інша резиденція, яку мають залишити російські дипломати, знаходиться у Лонг-Айленді, Нью-Йорк.

Як повідомлялося, Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.