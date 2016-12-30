У США закрили 2 резиденції російських дипломатів

Федеральна влада США закрила резиденції російських дипломатів в штатах Меріленд та Нью-Йорк.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на NBC.
"Офіційний представник Державного департаменту підтвердив, що одна з двох російських резиденцій у місті Сентервіль, що у Меріленді, буде закрита", – йдеться у повідомленні.
Телеканал продемонстрував відео, на якому чітко видно бурхливу діяльність навколо резиденції.
"Представники Білого дому заявили, що об'єкт призначений для відпочинку, проте також міг використовуватися для розвідувальної діяльності", – додає NBC.
Повідомляється, що "президент США Барак Обама дав Росії час до 12:00 п'ятниці, щоб залишити резиденцію, яку уряд СРСР придбав у 1972 році".
Інша резиденція, яку мають залишити російські дипломати, знаходиться у Лонг-Айленді, Нью-Йорк.
Як повідомлялося, Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.