У Вінниці відбувся парад Дідів Морозів та Снігуроньок

Майже півсотні хлопців і дівчат, перевдягнених у Дідів Морозів та Снігуроньок, вийшли сьогодні на головні вулиці Вінниці, щоб привітати городян з Новим роком. Головні герої новорічних свят зібралися біля головної ялинки міста і пройшли парадом до новорічної Резиденції. Потім вирушили на різдвяний ярмарок та відвідали Вінницьку міську раду. Організатори запевняють, що гулятимуть Діди Морози і Снігуроньок містом упродовж дня. Завітають і діток, чиї батьки загинули в зоні АТО. Подарунки спеціально для них передали їхні однолітки з Польщі.

«Молоді хлопці та дівчата увесь день розважають вінничан – танцюватимуть, гратимуться з дітьми, просто обійматимуть перехожих. Усе це для того, щоб перетворили звичайний робочий день на святковий, адже вже завтра ми проводжатимемо старий рік, а потім зустрічатимемо нових. І так хочеться, щоб вінничани були в гарному настрої, з гарними надіями увійшли в Новий рік, – коментує організатор дійства, голова Вінницької молодіжної ради Дмитро Мира. – Щороку кількість охочих студентів долучитися до святкового параду збільшується. Кожен учасник отримує безкоштовний костюм Діда Мороза чи Снігуроньки. Цього року, на щастя, костюмів вистачило на всіх».

Зустрічаючи перехожих, головні герої новорічного параду зичили вінничан щасливого і мирного Нового року. А наймолодших жителів міста частували цукерками та печивом.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця