Україна та США відзначили важливість продовження санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко та голова сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн під час зустрічі наголосили на важливості продовження санкцій проти РФ до повного відновлення територіальної цілісності України, передає прес-служба Глави держави.

“Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем та Емі Клобучар.