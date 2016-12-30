Україна в ООН закликала всі держави посилити тиск на РФ

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив генсекові ООН лист, в якому закликав усі країни членів організації посилити тиск на Росію як державу-агресора.
"Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо держави-членів ООН посилити тиск на агресора", - йдеться в листі, передає 112.ua.
Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з репресіями, що тривають, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян України і вимагає їх негайного звільнення.