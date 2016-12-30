"Укроборонпром" відзвітував про кількість зброї та техніки, переданої силовим відомствам за рік

ДК "Укроборонпром" передав силовим структурам України за 9 місяців поточного року 6 тис. 209 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомили у прес-службі концерну.

Так, українські силові відомства отримали 1 тис. 362 одиниці нової і модернізованої техніки, 1 тис. 389 одиниць відремонтованої та 3 тис. 458 одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів.

"У 2014 році концерн займався оперативним ремонтом військової техніки не лише на заводах, а й силами виїзних бригад безпосередньо в зону АТО", - йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

Крім того, протягом 2015 року відбулась переорієнтація на виробництво та збільшилась частка модернізованої продукції для українського війська. "Цього року ЗСУ отримують дедалі більше саме нового озброєння та військової техніки, вироблених на заводах "Укроборонпрому", - підсумували у підприємстві.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" та польська компанія співпрацюватимуть у сфері протиповітряної оборони.