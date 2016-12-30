В Австрії заявляють про необхідність послаблення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив про намір країни в якості голови ОБСЄ сприяти пом'якшенню санкцій проти Росії

Про це повідомляє espreso.tv з посиланням на Spiegel.

"Нам потрібно знову побудувати довіру в Європі або піти в питанні санкцій від системи покарання до системи стимулювання", - сказав він, додавши, що європейські країни "повинні послабити санкції, крок за кроком".

На думку міністра, зняття санкцій має бути пов'язане з нормалізацією ситуації в Україні.

"Після кожного позитивного розвитку на місці ми повинні поступово послаблювати санкції", - зазначив Курц.

Нагадаємо, що Вашингтон запровадив нові санкції проти Росії.