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Володимир Буковський, політичний в'язень, учасник дисидентського руху в СРСР

В Індії з'явилася перша школа для трансгендерів

30 грудня, 2016 - 21:26

В індійському місті Кочі відкрилася перша школа для трансгендерів.

Про це повідомляє ВВС

Навчальний заклад було відкрито, щоб допомогти дорослим, які покинули навчання через вороже ставлення оточуючих, завершити освіту. В школі навчатимуться 10 учнів віком від 25 до 50 років.

"Мета цієї школи - допомогти трансгендерам знайти достойну роботу і жити гідним життям", - каже голова школи Віджайраджа Малліка.

При цьому викладачами також працюють трансгендери - це зроблено, щоб захистити та заохотити учнів.

 
              
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