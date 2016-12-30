В Індії з'явилася перша школа для трансгендерів

В індійському місті Кочі відкрилася перша школа для трансгендерів.

Про це повідомляє ВВС

Навчальний заклад було відкрито, щоб допомогти дорослим, які покинули навчання через вороже ставлення оточуючих, завершити освіту. В школі навчатимуться 10 учнів віком від 25 до 50 років.

"Мета цієї школи - допомогти трансгендерам знайти достойну роботу і жити гідним життям", - каже голова школи Віджайраджа Малліка.

При цьому викладачами також працюють трансгендери - це зроблено, щоб захистити та заохотити учнів.