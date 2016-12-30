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В Україні можуть з'явитися субсидії на електромобілі

30 грудня, 2016 - 15:55
Фото bigmir)net

Голова Мінінфраструктури Володимир Омелян розповів, що у найближчих планах активне стимулювання покупки електрокарів в Україні, зокрема введення субсидії.

Як повідомляє Автоцентр, до 2020  відомство має намір підвищити частку електричних машин до 15%.

"Для цього передбачається прибрати ПДВ та акцизний збір на електромобілі, а також збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації екологічно чистих автомобілів", - заявив Омелян.

Все це, за розрахунками міністерства, зменшить вартість електричних авто в Україні на 21,6%. Крім цього, покупку авто з нульовими викидами планують стимулювати доплатою.

Міністр не уточнив, про які саме суми йдеться, терміни також не повідомляються. Окрім того, на 2017 рік міністр Володимир Омелян спрогнозував прихід трьох іменитих автовиробників.

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