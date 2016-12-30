В Україні запрацювала База даних проектів міжнародної допомоги

Команда координації міжнародної допомоги запустила в тестову експлуатацію http://OPENAID.GOV.UA – базу даних проектів міжнародної допомоги і різні інструменти для донорів, виконавців, журналістів. За словами ініціаторів, в країні досі не було такого єдиного публічного реєстру.

Це Єдиний реєстр, із можливістю переглянути список донорів, програм та реформ, за якими надається допомога, пошуком за категоріями. По API, вручну та веб-скрейпінгом збирається все з сайтів донорів , є дві електронні послуги подачі документів: для реєстрації проектів та акредитації виконавців (міжнародних організацій), аналітика, новини, події, презентації.