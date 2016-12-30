Завдання УІНП, як державної установи, передусім не є науковими, - Яковенко

Наталя Яковенко, класик історичної науки, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри історії НаУКМА, даючи інтерв’ю science.platfor.ma, прокоментувала критику УІНП та зазначила, що ця від імені держави та в її інтересах має виконувати завдання, які відповідають ідеологічним викликам часу, тобто долати рештки «радянськості» у свідомості громадян, – так само, як це діється у Польщі, Литві, Чехії

«На Інститут національної пам’яті часто нарікають, закидаючи йому пропагандизм як нібито «не наукову» функцію. Але нагадаю, що Інститут – це державна установа, і його завдання передусім не дослідницькі (як в академічних інститутах), а власне пропагандистські. Від імені держави та в її інтересах ця установа має виконувати завдання, які відповідають ідеологічним викликам часу, тобто долати рештки «радянськості» у свідомості громадян, – так само, до речі, як це діється у Польщі, Литві, Чехії», - підкреслює дослідниця.

Яковенко вважає, що немає сенсу проводити дискусію з противниками декомунізації.

Також відома дослідниця дала оцінку голові УІНП: «Теперішній директор Інституту Володимир В’ятрович – історик, який пише де в чому суперечливі праці, з якими можна не погоджуватись, але те, що він здійснив декомунізацію блискавично та фактично силоміць, заслуговує, як на мене, на пам’ятник. Понад два десятиліття по всій Україні стирчали монументи Лєніна, нас оточували радянські назви, які неминуче впливали на «історичну пам’ять», а отже – й на ототожнення людиною себе з Радянським Союзом. В’ятровичу ж вдалося справитися з цим абсурдом без особливих трагедій і побоїщ».

«Це, вочевидь, не означає остаточної перемоги над «тінями минулого». Ще доведеться витискати з українців рештки радянської совковості, але це вимагає довшого часу. Якоюсь мірою так звану «Велику Вітчизняну війну» в українській «історичній пам’яті» подолали, але для того, щоб остаточно щезло оте «деды воевали», Інституту національної пам’яті треба буде дуже багато попрацювати. Очевидно, є не менш велика проблема і з УПА. Навряд чи тут вистачить героїзації, але, з другого боку, потрібні й достатньо виважені акценти, які би зробили цю сторінку нашого минулого, при всій її спірності, частиною «історичної пам’яті» українців», - підсумовуючи, зазначає Наталя Яковенко.