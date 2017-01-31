6 лютого стартує реєстрація на ЗНО

У понеділок, 6 лютого, стартує реєстрація на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання. Про це під час прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

"У наступний понеділок, 6 лютого, стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2017. Цього року наш центр вдесяте буде проводити загальнонаціональне тестування, результати якого будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів. Фактично, цього року матимемо ювілей. Крім того, вже втретє результати ДПА проходитимуть у формі Зовнішнього незалежного оцінювання", — сказав він.

За його словами, серед особливостей проведення Зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році є зміна мети проведення ЗНО.

"Так, відповідно до порядку проведення ЗНО визначеного наказом Міністерства освіти і науки України № 25 2017-го року, метою проведення незалежного оцінювання є оцінювання рівню навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів державним вимогам, а також, реалізацію прав особи на доступ до вищої освіти.

Таким чином, результати ЗНО у 2017 році для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року одночасно будуть являтися як результатами Підсумкової Державної Атестації за підсумками навчальна в загальноосвітньому навчальному закладі, так і результатами конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів України", - наголосив Карандій.

Також він додав, що минулорічні результати ЗНО будуть вважатися дійсними у 2017 році.

Наразі ще не визначено час проведення другої сесії незалежного оцінювання.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки почала працювати робоча група з адаптації програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушеннями зору.