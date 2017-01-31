Бойовики не припиняють обстріли Авдіївки попри анонсовану "тишу", - штаб

Російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка. Окупантів не зупиняють навіть власні втрати, які вони понесли внаслідок спроб захоплення українських позицій.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

Зважаючи на це, командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити 31 січня дотримання режиму "ТИША". Зазначене мало на меті дати можливість російсько-окупаційним військам здійснити пошук та евакуацію тіл своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Про вказане було заздалегідь поінформовано російську сторону СЦКК встановленим порядком.

Однак, протилежна сторона даний акт гуманності проігнорувала. Російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

Нагадаємо, раніше у СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів на сім годин - з 10:00 до 17:00.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що Генеральний штаб ЗС РФ дав наказ атакувати українські позиції в Авдіївці.

"Наказ атакувати Авдіївку і здійснити прорив вглиб нашої території дав ГШ ЗС РФ — прямий засновник і керівник російських терористичних банд "лднр", безумовно за вказівкою Путіна. Мета — черговий шантаж і спроба залякування української сторони задля можливих поступок Кремлю в рамках "мінського процесу", — йдеться у повідомленні Шкіряка у Facebook.

Також в Авдіївці для надання допомоги розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи військово-цивільної адміністрації та силовики, передає прес-служба поліції Донецької області.

"Авдіївське відділення поліції працює на генераторі. Поряд з підрозділом в наметі розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли представники Донецької ВЦА та правоохоронці. В оперативному режимі звідси координуються усі сили поліції в місті, сюди можуть звернутися люди за будь-якою допомогою", — йдеться у повідомленні поліції.