Дефіцит Пенсійного фонду становить 150 млрд грн, - Гройсман

На сьогодні дефіцит Пенсійного фонду становить 150 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Що ми маємо на сьогоднішній день: дефіцит пенсійного фонду 150 млрд. Це тільки щоб платити оту невеличку пенсію сьогодні треба знайти 150 млрд, тому що в Пенсійному фонді їх немає", — сказав він.

У свою чергу, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, дефіцит пенсійного фонду — одна із найбільших перешкод для отримання кредиту МВФ.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що Міжнародний валютний фонд зняв питання про підвищення пенсійного віку в Україні у рамках Меморандуму про співпрацю за програмою EFF.