Евакуація цивільного населення із Авдіївки розпочнеться завтра зранку, - ДСНС

Завтра о восьмій годині ранку почнеться евакуація мирного населення з Авдіївки, що потерпає від обстрілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.
"Наразі формуються списки людей, які планують виїхати з міста Авдіївка. Евакуацію заплановано розпочати приблизно о восьмій годині ранку", — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
Наразі два цехи Авдіївського коксохімічного заводу законсервовано.
Джерело: УНН