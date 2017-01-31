Генсек НАТО: США згодні, що з РФ потрібен діалог з позиції сили

Нова адміністрація США погоджується із загальною позицією НАТО щодо необхідності діалогу з Росією з позиції сили.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

За словами Столтенберга, у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом і міністром оборони Джеймсом Маттісом сторони заявили, що США залишається відданим НАТО і трансатлантичному зв’язку.

"Ми не хочемо протистояння, ми не хочемо нової "холодної війни", так що ми тримаємо відкритими канали для політичного діалогу з Росією. Повідомлення від нової адміністрації США полягає в тому, що вони теж хочуть діалогу з Росією, але з позиції сили і я думаю, що це точно таке ж послання, яке ми передаємо від усього Альянсу і про яке домовилися у Варшаві на саміті, що потрібен сильний захист, але також і політичний діалог з РФ", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що США підтверджують свою відданість домовленостям НАТО, нарощуючи військову присутність в Європі.

Як відомо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп виступав з критикою Північноатлантичного альянсу, зокрема і щодо недостатнього фінансування європейськими союзниками сфери оборони.

Крім того, Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму.