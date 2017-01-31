Китай і Росія - головні зовнішні загрози ЄС, - Туск

Самовпевнений Китай та агресія Росії проти України є джерелами головних зовнішніх загроз для Євросоюзу.

Про це йдеться у листі президента Європейської ради Дональда Туска главам-держав та урядів країн-членів ЄС напередодні неформального саміту європейських лідерів на Мальті, передає "Укрінформ".

"Перша загроза є зовнішньою і пов’язана з новою геополітичною ситуацію у світі та навколо Європи. Зростаюча самовпевненість, давайте так це назвемо, Китаю (особливо на морському просторі); агресивна політика Росії відносно України та сусідів; війни, терор та анархія на Близькому Сході і в Африці, де головну роль відіграє радикальний іслам; а також заяви, що викликають занепокоєння, нової американської адміністрації роблять наше майбутнє дуже непередбачуваним", - заявив Туск.

Друга загроза, за словами президента Європейської ради, має внутрішню природу і пов’язана із зростанням антиєвропейських настроїв, націоналізму та ксенофобії.

"Національний егоїзм став альтернативою інтеграції", - зазначив Туск.

Третя загроза, як йдеться у листі, випливає із думок та позицій самих проєвропейських еліт.

"Зневіра у політичну інтеграцію, яка заміняється популістськими аргументами, а також сумніви у фундаментальних цінностях ліберальної демократії – все це очевидно зростає", - наголосив лідер ЄС.

На переконання Туска, подолати ці виклики можна лише через рішучість і політичну солідарність європейців.

Відтак, нагальні рішення мають бути спрямовані на зміцнення зовнішніх кордонів, покращення співробітництва між антитерористичними службами та органами правопорядку, збільшення витрат на оборону, зміцнення зовнішньої політики ЄС, заохочення інвестицій, соціального захисту, економічного зростання та створення робочих місць.