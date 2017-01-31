МЗС Чехії повідомило про кібератаки

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек повідомив про злом облікових записів електронної пошти співробітників міністерства, передає УНН з посиланням на info.cz.

Як зазначається, хакери зламали облікові записи десятків співробітників відомства, зокрема керівників і самого Л.Заоралека. Голова МЗС стверджує, що їм не вдалося вкрасти конфіденційну інформацію.

За словами міністра, кібератака була схожа на ту, яку зробили на Демократичну партію США. Він також зазначив, що, на думку експертів, атака була здійснена з-за кордону. При цьому міністр не уточнив, з якої країни міг бути здійснений злом.