МЗС України закликало країни посилити тиск на Кремль через Авдіївку

Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з активізацією бойових дій на Донбасі, йдеться в заяві МЗС України на сайті відомства.

"Звертаємося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі і уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні", - зазначено в документі.

"Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

У відомстві зазначають, що за останні два дні російські окупаційні війська здійснили масовані обстріли по всій лінії дотику з усього наявного у них озброєння, включаючи заборонені Мінськими домовленостями РСЗВ Град, артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 і 82 мм, танків, а також стрілецької зброї.

"Від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, 26 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранені двоє мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання знаходиться більше 400 тис. мирних жителів регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та продовжуваних обстрілу бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися.

"Такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як військовий злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконно, безпричинне і широкомасштабне знищення майна, не викликане військовою необхідністю. Очевидно, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про те, що Російська Федерація продовжує зухвало ігнорувати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, з метою не допустити стабілізації ситуації і досягнення певного прогресу в області безпеки і гуманітарній сферах", - підкреслюють у відомстві.