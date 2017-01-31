Надія Бєлкіна здобула бронзу на Універсіаді

На Універсіаді, що розпочалася вчора у казахському місті Алмати, стартували біатлонні змагання. Відкрили біатлонний день жіночою індивідуальною гонкою. Сьогоднішня погода далеко не сприяла роботі біатлоністів на вогневих рубежах. Густий туман вніс серйозні корективи у роботу на стрільбищі та добряче перемішав результати спортсменок. Для української команди гонка видалася напрочуд вдалою. До медальної скарбнички бронзову нагороду поклала Надія Бєлкіна. Незважаючи на п’ять штрафних хвилин, які зазвичай є катастрофічними у подібному виді дисципліни, наша спортсменка змогла посісти третю позицію. Принагідно слід зазначити, що господарки змагань Аліна Райкова та Галина Вишневська закономірно здобули золото та срібло, продемонструвавши практично ідеальну стрільбу: у Райкової лише дві штрафні хвилини, у Вишневської – чотири. Проте Надії Бєлкіній, яка демонструвала гарний хід, забракло лічених секунд, щоб зазіхнути на срібну нагороду.

З ідентичними п’ятьма хвилинами штрафу на шостій сходинці опинилася Яна Бондар. Перші два рубежі вона подолала бездоганно, але збій трапився на заключних двох стрільбах, де українка схибила три та два рази відповідно. Інші дві українки – Марія Кручова та Юлія Бригинець – «настріляли» шість штрафних хвилин і посіли 12-у та 16-у сходинки відповідно. Найнижчою в рейтингу серед українок стала Яна Пустовалова. Незважаючи на одну з найкращих робіт на вогневому рубежі (лише три штрафні хвилини), наша співвітчизниця стала лише 18-ою. Найгіршу роботу на вогневих рубежах показала словацька біатлоністка Андреа Хорчикова, котра «настріляла» аж 15 штрафних хвилин. Проте вона стала 28-ою серед 31-ї спортсменки.

Богдан ПРОСКУРОВ