Олександр Белінський виборов бронзу на Універсіаді-2017

Чергова гарна звістка прийшла з алматинських арен, де в ці дні відбувається зимова Універсіада 2017 року. Ще одну бронзу поклав до скарбнички української команди Олександр Белінський. У змаганнях із гігантського слалому на сноуборді в заїзді за третє місце наш співвітчизник виграв у представника Росії Владислава Хурамшина. Переможцем заїзду став спортсмен із Росії Богдан Богданов, срібло здобув представник Польщі Оскар Квятковський. Інший наш співвітчизник Євгеній Гулій вибув ще на стадії 1/8 (за іронією долі на цій стадії він боровся з Олександром Белінським).

У паралельному слаломі, на жаль, не змогла повторити своє вчорашнє досягнення Аннамарі Данча. Українка завершила змагання в чвертьфінальних заїздах, де поступилася представниці Канади.

Після другого змагального дня українська команда посідає 8-е місце у загальному медальному заліку. В активі наших спортсменів 4 медалі, серед яких одна срібна та три бронзові! Лідирує збірна Росії, у котрої вже 17 нагород різного гатунку. Дещо відстають господарі ігор – у їхній скарбничці 8 нагород. Третю сходинку поділяють між собою Китай та Польща.

Богдан Проскуров