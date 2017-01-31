Омелян озвучив дату, коли закінчується контракт з Балчуном

Термін дії контракту з головою правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном закінчується 5 червня поточного року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

"На рік був підписаний контракт. І він закінчується 5 червня цього року", – повідомив Омелян.

При цьому голова Мінінфраструктури зазначив, що, згідно з чинним законодавством, уряд має право достроково припинити будь-які контракти з членами правління або головою правління компанії.

Також, за словами Омеляна, Балчун виступив проти публікації контракту, посилаючись на конфіденційну інформацію.

"Крім того, жодної декларації керівництва "Укрзалізниці" немає в публічному доступі, хоча ми неодноразово підкреслювали, що вони повинні бути опубліковані. Навіть є судове рішення – вони зобов'язані оприлюднити ці дані, але не виконують його", – сказав Омелян.

Нагадаємо, Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Войцеха Балчуна на посаді голови акціонерної компанії "Укрзалізниця".

Також міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що процес корпоратизації "Укрзалізниці" був провалений.