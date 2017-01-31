Парубій і група нардепів звернулися з відкритим листом до парламентів світу щодо ситуації в Авдіївці

У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та постійних спроб російських окупаційних військ розгорнути наступ на Авдіївку, Голова Верховної Ради України разом із нардепами Ганною Гопко, Іриною Геращенко, Марією Іоновою, Ігорем Гринівом, Максимом Бурбаком звернулися з відкритим листом до парламентарів всього світу.

Лист парламентам країн-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, а також Європейського Парламенту у Фейсбуці опублікував Андрій Парубій.

"Шановні колеги-парламентарі, ми просимо Вашої негайної уваги та дії з приводу загострення ситуації на сході України. Змушені констатувати, що Росія як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу. Свідченням цього є критична ситуація, близька до гуманітарної катастрофи, що склалась цими днями внаслідок систематичних обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань в районі міста Авдіївка, Донецької області", - йдеться у зверненні.

Як підкреслюється, "руйнування інфраструктури, спричинені діями Російської Федерації, призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого погіршення ситуації в регіоні, що в свою чергу унеможливлює його відновлення. Для вирішення ситуації, що склалась в Авдіївці, необхідно негайно розпочати роботи із ремонту пошкоджених об’єктів життєвоважливої інфраструктури. Однак, через триваючі обстріли з боку незаконних збройних формувань комунальні служби не можуть розпочати зазначені роботи, а ситуація в місті продовжує загострюватися".

"Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації і закликаємо своїх колег–парламентарів зробити усе необхідне для того, щоб змусити Росію негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши виконання режиму припинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні роботи в районі Авдіївки", - зазначають українські політики.

Окрім того, як наголошується, безпекова криза в Авдіївці продемонструвала необхідність збільшення присутності міжнародних організацій, що забезпечують моніторинг ситуації та знову засвідчує потребу негайного розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

"Злочин, вчинений російсько-терористичними військами проти мирного населення у Авдіївці, вкотре засвідчив, що лише посилення санкцій проти Російської Федерації та міжнародна консолідація зусиль здатні зупинити ескалацію подій на фронті. Саме тому нам важливо спільно посилювати тиск на агресора аж до повного встановлення миру і відновлення територіальної цілісності України. Ми, парламентарі, звертаємося до Вас з проханням використати усі наявні механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на офіційний Кремль. Будемо вдячні, якщо керівництво Ваших парламентів публічно закличе російську владу до неухильного виконання всіх міжнародних зобов'язань та припинення свідомого загострення безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі", - наголошується у зверненні.

Як вказується, 29 січня 2017 року, порушуючи режим тиші, незаконні збройні формування розпочали обстріли Збройних Сил України в м. Авдіївка. Обстріли здійснюються включно із заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї. Протягом двох днів від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, іще 26 отримали поранення.Серед загиблих також двоє цивільних осіб, що постраждали під час обстрілів житлових районів.

Українські парламентарі хочуть привернути особливу увагу до критичної гуманітарної ситуації, що склалась у м. Авдіївка через систематичні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Внаслідок бойових дій було пошкоджено лінії електропередач, а також ряд життєво важливих об’єктів інфраструктури, що призвело до відключення водо- та теплопостачання. У ці дні температура повітря в Авдіївці опустилась нижче -18 С. У ніч на 31 січня 2017 року в місті було оголошено надзвичайний стан.

Загальна кількість осіб, що залишаються без електроенергії, водопостачання та тепла перевищує 22 тисячі осіб. Уже розпочато евакуацію із Авдіївки дітей та людей з інвалідністю.

"Уповноважені органи української влади роблять усе можливе аби допомогти цивільному населенню, забезпечують людей водою, додатковими генераторами та предметами першої необхідності. Водночас в умовах погіршення погоди та постійного загострення безпекової ситуації в районі Авдіївки, загальна гуманітарна ситуація близька до катастрофічної", - наголошується у листі.