Порошенко заявив, що українці блискуче захищають позиції під Авдіївкою

Глава держави Петро Порошенко підкреслив мужність та професіоналізм українських військових, які дали гідну відсіч ворогу під Авдіївкою

Про це повідомляє прес-служба Президента.

"Я хотів би в перш за все заспокоїти. Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе", - заявив Порошенко.

Але при цьому президент наголосив, що українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Ясинуватої.