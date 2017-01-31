Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні засідання щодо Авдіївки

Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 31 січня, засідання щодо ситуації в Авдіївці. Про це йдеться в повідомленні постійного представництва України при ОБСЄ у Twitter.

“Засідання Постійної ради ОБСЄ щодо Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка. Окупантів не зупиняють навіть власні втрати, які вони понесли внаслідок спроб захоплення українських позицій.