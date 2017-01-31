Президент доручив обласним держадміністраціям надати допомогу Авдіївці

Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків, передає прес-служба Глави держави.

В АП нагадали, що у результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання.

"В переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення мешканців Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

У прес-службі також повідомили, що з метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.