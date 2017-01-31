Радбез ООН терміново збереться через випробування балістичної ракети Іраном

Термінове засідання Ради безпеки ООН заплановано на вівторок, 31 січня, для консультацій щодо випробування балістичної ракети Іраном. Про це повідомляє агентство AFP. Ініціатором скликання Радбезу виступили США після звернення постійного представника Ізраїлю, який вимагав від ООН негайної реакції.

"З огляду на здійснений Іраном 29 січня запуск балістичної ракети середнього радіусу дії Сполучені Штати пропонують провести термінові консультації Радбезу", - йдеться в заяві, поширеній представництвом США при ООН.

Постійний представник Ізраїлю Дані Данон мотивував свою вимогу тим, що Іран порушив відповідну резолюцію Радбезу, яка забороняє Тегерану виробляти і випробовувати ракети, що можуть нести ядерний заряд.

Як відомо, США зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що на тлі зростання антисемітизму в усьому світі лише лідери Ірану, як і раніше, заявляють про потребу знищення єврейського народу і державності.