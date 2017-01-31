Режим тиші в Авдіївці досі не дотримується, йде евакуація важкохворих, - Жебрівський

Станом на 12:45 режиму тиші все ще нема. Російські бойовики продовжують обстріл. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Вивезли з Авдіївки у Костянтинівку 4 важкохворих і людей з особливими потребами. Режиму тиші все ще немає", - повідомив він.