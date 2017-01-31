РФ не допустили до кваліфікації на Паралімпіаду-2018 у Пхенчхані

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відхилив прохання Паралімпійського комітету Росії (ПКР) заявляти спортсменів на кваліфікацію до Паралімпіади 2018 року в Пхенчхані. Про це повідомляє прес-служба російського паралімпійського комітету.

Прохання на участь у кваліфікації до Паралімпіади-2018 було відхилено через те, що російський комітет відсторонений від членства в МПК.

Як зазначається, рішення про призупинення членства було озвучено 7 серпня 2016 року і досі залишається в силі, оскільки ПКР не виконав критерії відновлення членства, опубліковані в листопаді 2016 року.

Однак у ПКР зазначили, що таке рішення Міжнародного паралімпійського комітету не обов’язково закриває двері для Росії на Паралімпіаду в Пхенчхані. Зазначається, що за умови якщо російський паралімпійський комітет виконає критерії відновлення членства до Ігор-2018, МПК відновить його членство.

Як відомо, російська паралімпійська збірна була відсторонена від участі в літніх Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо.

Нагадаємо, Німеччина закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади - зимові Ігри-2018 і літні Ігри-2020.