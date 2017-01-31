Російська сторона СЦКК заявила про припинення обстрілів в Авдіївці з 10 до 17 години

У СЦКК повідомили про письмову гарантію з російського боку про припинення обстрілів на сім годин - з 10:00 до 17:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Під час ранкової координаційної наради поступила інформація від СЦКК про те, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ремонтні бригади приступають до роботи.

"Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі", - додав Жебрівський.

Як відомо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

У свою чергу, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 71 обстріл. На жаль троє наших військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.

Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з активізацією бойових дій на Донбасі.