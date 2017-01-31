Розенко запропонував альтернативу допомоги по безробіттю

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко пропонує виплачувати допомогу по безробіттю після виконання певних громадських робіт.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Можливо треба говорити про те, що варто активно використовувати форму громадських робіт (коли безробітні залучаються до корисної громадської діяльності і за це отримують у Службі зайнятості певні кошти). Тобто, мають бути вдосконалені принципи надання допомоги по безробіттю. Але грошова допомога безробітним буде існувати й надалі. Ці гроші не з Державного бюджету України. Це кошти громадянина, який страхує себе на випадок безробіття. ", - пояснив він.

Крім того, Розенко наголосив, що в Україні вкрай необхідно перебудовувати діяльність Державної служби зайнятості в цілому. За його словами, з бюрократичної структури вона повинна перетворитися на активного гравця на ринку праці і стати живим посередником між роботодавцем і безробітним.

"Я не виключаю можливості доступу до засобів соціального страхування і недержавного сектора. Зокрема, компаній, що працюють на ринку праці", - зазначив віце-прем'єр.