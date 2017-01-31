Санкції щодо РФ є відповіддю на російську агресію проти України, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг висловився на підтримку санкцій щодо Росії.

"Ці рішення прийняті НАТО, але я вітаю ці рішення і підтримую їх", - сказав Столтенберг у вівторок на прес-конференції, відповідаючи на прохання прокоментувати ситуацію з санкціями щодо Росії після приходу до влади нової адміністрації у Вашингтоні.

"Санкції - це дії США, ЄС та інших держав на агресивні дії Росії проти України", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в Європейському Союзі на даний момент не розглядають жодних варіантів зміни рішення щодо санкцій щодо Росії.