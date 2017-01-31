Столтенберг: НАТО збільшить військову присутність в регіоні Чорного моря

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що представники Міноборони країн Альянсу на зустрічі у лютому збираються схвалити пакет заходів щодо посилення військової присутності в регіоні Чорного моря.

Про це він заявив на зустрічі з новим президентом Болгарії Руменом Радевим, передає Європейська правда.

"Ми бачимо більш агресивну Росію. Ми бачимо безлад та насильство на півдні - тероризм. І ми бачимо кібератаки та гібридну війну", - заявив Столтенберг.

"Тому НАТО реагує. Ми реагуємо, збільшуючи свою присутність в південно-східній частині та в країнах Балтії й Польщі. Ми посилюємо свою присутність в регіоні Чорного моря комплексом заходів на суші, на морі та в повітрі", - заявив він.

За словами генсека, Альянс завершить пакет заходів щодо цього питання на зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в лютому.

Столтенберг також заявив, що НАТО не хоче конфронтації з Росією чи нової холодної війни, проте зазначив, що всі країни-члени Альянсу готові захищати одна одну.

Нагадаємо, на полігоні Жагань-Карлики в Любуському воєводстві почалися спільні польсько-американські військові навчання.