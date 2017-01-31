Туск: Найбільша внутрішня загроза для ЄС - зростання антиєвропейських настроїв

Найбільша внутрішня загроза для Євросоюзу полягає у зростанні антиєвропейських, націоналістичних, все більш ксенофобських настроїв у блоці.

Про це йдеться у листі президента Європейської ради Дональда Туска лідерам країн ЄС напередодні саміту на Мальті, який відбудеться у п'ятницю.

"Національний егоїзм стає привабливою альтернативою інтеграції. Крім того, подібні тенденції підживлюються помилковими поглядами тих, для кого ідеологія та інститути стали більш важливими, ніж інтереси і емоції людей", - йдеться у листі.

Туск також відзначив, що серед проєвропейської еліти відчувається занепад віри в політичну інтеграцію і основоположні цінності ліберальної демократії.

"У світі, повному напруги і конфронтації, потрібна сміливість, рішучість і політична солідарність європейців. Без них ми не виживемо. Якщо ми не віримо в себе, в глибокі цілі інтеграції, навіщо це комусь? Давайте покажемо нашу європейську гордість. Якщо ми робимо вигляд, що не чуємо і не помічаємо рішення, направлені проти ЄС і нашого майбутнього, люди перестануть ставитися до Європи як до більш широкої батьківщині. Настільки ж небезпечно те, що глобальні партнери перестануть поважати нас", - підкреслив Туск.