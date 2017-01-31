У 2017 році на медичне забезпечення ЗСУ планується виділити майже 353 млн грн

Цього року на медичне забезпечення Збройних сил України планується виділити майже 353 млн грн, що на понад третину більше ніж у 2016. Про це під час брифінгу на тему діяльності Міністерства оборони за останні 4 дні повідомила речник Міноборони України Оксана Гаврилюк.

"Цього року на медичне забезпечення Збройних сил України планується виділити майже 353 млн грн, що на понад третину більше, ніж у минулому році. 205 млн з цих коштів буде витрачено на закупівлю медикаментів і, відповідно, 93 млн на закупівлю медичного обладнання", — сказала вона.

Також вона зазначила, що торік на медичне забезпечення Збройних сил України Міністерство оборони України отримало близько 258 млн грн і майже всі ці кошти було витрачено на закупівлю медикаментів та медичного обладнання.

Крім цього, триває робота щодо забезпечення ЗСУ медичною технікою. Наразі Міноборони вже уклало контракти на закупівлю 60 медичних автомобілів, які були протестовані та пройшли перевірку в районі проведення антитерористичної операції. Контракт на закупівлю ще 100 машин буде укладений вже найближчим часом. Для посилення лікувально-евакуаційного забезпечення військ в оперативне розпорядження командування підрозділів введено мобільно-лікарські сестринські бригади із складу військово-медичних клінічних центрів регіонів та військових госпіталів з метою наближення кваліфікованої медичної допомоги до переднього краю у визначених районах розгорнуто 4 військові мобільні шпиталі.

Нагадаємо, лікарні на окупованих територіях Донбасу почали масово закриватися, через те, що лікарі отримують низькі зарплати.