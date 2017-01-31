У Канаді судитимуть єдиного підозрюваного у нападі на мечеть у Квебеку

Єдиний підозрюваний у нападі на мечеть у Квебеку постане перед судом. Його обвинувачують у шести вбивствах та п'яти замахах на вбивство.

Обвинувачення можуть доповнити статтями "тероризм" та "загроза національній безпеці". Про це повідомляє поліція Канади у вівторок, 31 січня, передає агентство dpa.

Підозрюваний - 27-річний Александр Б. - згідно з офіційними повідомленнями, є студентом кафедри політології університету Лаваля. Кампус університету розташовано поблизу великої мечеті, де ввечері в неділю, 29 січня, під час молитви було застрелено шістьох мусульман, а ще 19 зазнали поранень, п'ятеро з потерпілих перебувають у критичному стані.

Серед загиблих були канадці марокканського, алжирського і туніського походження.